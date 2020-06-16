"Мы штат США?": В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:37:30+03:00

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В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов, разработавших законопроект о санкциях против "Северного потока-2".

Американцы решили устроить экономическую блокаду всем компаниям, занятым завершением строительства и запуском газопровода в Европу. Причем, под санкции попадают даже страховщики и портовые компании, имеющие отношение к компаниям, реализующий проект. В Германии такие препятствия со стороны США называют вмешательством во внутренние дела Европы.

-Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать следующие процессы. Провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США... Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку 2",- заявил лава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, его слова приводят РИА Новости.

Он назвал санкции плохим средством в экономической политике. США не заинтересованы в подаче российского газа в Европу, поскольку рассчитывали на свои контракты с Германией. В Белом доме объяснят свои действия попыткой защитить ФРГ от энергетической зависимости от России.

-Но мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ... Мы должны также задуматься о введении санкций против сенаторов, инициирующих санкции, - сказал Эрнст.

ИСТОЧНИК KP.RU