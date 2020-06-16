2020-06-16T13:35:16+03:00
Звезды

Группа Little Big среагировала на обвинения в плагиате

Песни питерского коллектива сравнили с композициями группы he Black Eyed Peas [видео]
Елена АКИМОВА
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Группу Little Big обвинили в плагиатеГруппу Little Big обвинили в плагиатеФото: YouTube
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Популярная группа из Санкт-Петербурга Little Big среагировала на обвинения в плагиате, которые появились в Сети.

В TikTok обсуждают, что композиции российского коллектива повторяют треки The Black Eyed Peas.

По ее мнению пользователей, песни «Uno» и «Go Bananas» схожи по звучанию с My Humps. А мегахит «I'm OK» один в один повторяет Scream & Shout.

Группа "The Black Eyed Peas" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа "The Black Eyed Peas"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В группе слушали о подобных претензиях, но пока стараются на них не реагировать. PR-менеджера коллектива Little Big Полина Храмова в комментарии «Ридусу» ответили, что группа не комментирует подобные выпады.

Что касается предстоящего участия в «Евровидении-2021», то судьба выступления тоже под вопросом. Храмова отметила, что еще ничего точно не решено и делать прогнозы слишком рано.

Причем девушка призвала не гадать не только на тему композиции, которую Little Big представит на конкурсе, но и по поводу самого участия коллектива в популярном мероприятии.

Поклонники творчества Little Big яростно встали на защиту группы. Даже если композиции являются копией, то очень талантливой и яркой, отмечают защитники группы.

Ранее группа Little Big рассказала, выступит ли в 2021 году на «Евровидении».Участники группы пообщались с голландской блогершей Никки де Ягер (подробности)

Little Big поймали на плагиате песен Black Eyed Peas.

ИСТОЧНИК KP.RU

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