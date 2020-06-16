В Идлибе российский бронетранспортер поврежден взрывом бомбы
В сирийском Идлибе на пути российско-турецкого патруля в Идлибе 16 июня взорвалась бомба.
Самодельное взрывное устройство установили на трассе М4. Механизм привели в действие, когда к бомбе приблизился патруль военных.
- Незначительно поврежден российский бронетранспортер, российские и турецкие военные не пострадали,- приводят сообщение Минобороны РИА Новости.
В начале февраля предпринята попытка ввести "режим тишины" в Идлибе. Но террористы совершают атаки не только на позиции сирийских военных и местных жителей, боевики пытаются напасть на базу "Хмеймим".
В феврале 2020 года министр обороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили ситуацию с зоне деэскалации. Разговор состоялся после того, как боевики пытались прорвать позиции правительственной армии САР в Идлибе.
ИСТОЧНИК KP.RU