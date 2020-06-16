16 Июнь 2020 2020-06-16T13:54:37+03:00

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15 июня был объявлен длинный список премии "Просветитель" 2020. Это литературный конкурс на лучшее научно-популярное произведение на русском языке.

В этом году оргкомитету пришлось выбирать из более, чем 170 книг, присланных на конкурс. В длинный список, как обычно, вошли только 25 произведений. Среди них "Дарвинизм в XXI веке" Бориса Жукова, "Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону" Софьи Багдасаровой и многие другие.

Короткий список премии будет объявлен 17 сентября 2020 года. А в ноябре пройдет церемония награждения. Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей, авторы книг, попавших в короткий список, — по 100 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году организаторы учредили новую номинацию - TeenTalk. Жюри выберут лучшие просветительские книги для подростков.

- Это уже не детский разговор о том, как устроена окружающая среда, это еще пока не полностью взрослые книги, но при этом это очень серьезный и откровенный разговор с, может быть, самым требовательным читателем. Взрослые привыкли кое-что прощать автору — подростки не прощают ничего, - рассказал сопредседатель оргкомитета Александр Гаврилов.

Он отметил, что пока это спецноминация, представленная только в этом году, но в будущем она может стать постоянной.

ИСТОЧНИК KP.RU