2020-06-16T14:24:53+03:00
В мире

В Германии запустили приложение для защиты от коронавируса

Программа даст сигнал о нарушении дистанции и сообщит о зараженных поблизости
Юлия САЛЬНИКОВА
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Приложение не станет обязательным, немцы смогут скачать его по желаниюПриложение не станет обязательным, немцы смогут скачать его по желаниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Германии запустили приложение, о котором говорили на первых этапах распространения коронавируса. Программа использует технологию Bluetooth и сигнализирует владельцу смартфона, когда он нарушил 1,5-метровую дистанцию. Причем, секундный контакт, когда, например, человек идет по тротуару мимо других, не считается. Умная программа считывает более длительный контакт.

Обладатель приложения получит сигнал, на каком расстоянии от него находятся инфицированный человек. Для этого, правда, зараженный тоже должен быть пользователем программы и честно указать, что у него нашли Covid-19.

- Но для успеха приложения правительству Германии придется преодолеть широко распространенное нежелание делиться данными с властями,- сообщает CNN.

Правительство не станет делать приложение обязательным, но гарантирует конфиденциальность сведений. Этот вопрос, как показали опросы, больше всего волнует немцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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