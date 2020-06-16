2020-06-16T14:23:26+03:00
Общество

Суд признал законным штраф Иисусу Воробьёву за сопротивление полицейским

Мужчина выгуливал свою собаку в закрытом парке на Патриарших прудах и отказывался его покинуть
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мосгорсуд признал законным штраф, назначенный Иисусу Воробьеву, которого задержали после прогулки с псом на Патриарших прудахМосгорсуд признал законным штраф, назначенный Иисусу Воробьеву, которого задержали после прогулки с псом на Патриарших прудахФото: Соцсети
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Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере одной тысячи рублей Иисусу Воробьеву за сопротивление полицейским во время прогулки с псом на Патриарших прудах.

- Постановлением Московского городского суда оставлено без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы, которым Воробьев И.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Напомним, в начале апреля жителя Москвы Иисуса Воробьева задержали во время выгула собаки на Патриарших прудах за неповиновение полицейским. В полиции тогда заявили, что мужчина "долго находился на территории сквера вместе с собакой" и игнорировал замечания и предупреждения о нарушении правил режима самоизоляции и спорил с патрульными, которые просили его покинуть покинуть территорию закрытой парковой зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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