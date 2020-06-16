Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"
После непродолжительного похолодания в Россию вновь пришла изнуряющая жара. Как сообщают синоптики, она не покинет нас до конца недели. Так, в Центральной России максимальная температура днем составит 25-32 градуса, на юге Центрального округа она может подняться и до 35. Стоит сказать. что такая температура на 5-7 градусов выше нормы.
Вторая волна жаркой погоды также ожидается в Калининградской и Ленинградской областях , где днем воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщает Росгидромет.
Еще жарче будет на юге европейской территории России. Там аномальная жара бьет все температурные рекорды. В Астраханской области и Калмыкии максимальная температура будет достигать 35-40 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 28-35°.
В Росгидромете предупреждают, что такие сильные "волны тепла" могут быть опасны для здоровья людей. В особенности это касается пожилых граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU