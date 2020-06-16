2020-06-16T14:37:26+03:00
Общество

Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"

До конца недели в России сохранится аномальная жара
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Жаркая погода в России сохранится до конца неделиЖаркая погода в России сохранится до конца неделиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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После непродолжительного похолодания в Россию вновь пришла изнуряющая жара. Как сообщают синоптики, она не покинет нас до конца недели. Так, в Центральной России максимальная температура днем составит 25-32 градуса, на юге Центрального округа она может подняться и до 35. Стоит сказать. что такая температура на 5-7 градусов выше нормы.

Вторая волна жаркой погоды также ожидается в Калининградской и Ленинградской областях , где днем воздух прогреется до 25-30 градусов, сообщает Росгидромет.

Еще жарче будет на юге европейской территории России. Там аномальная жара бьет все температурные рекорды. В Астраханской области и Калмыкии максимальная температура будет достигать 35-40 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. В Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае ожидается 28-35°.

В Росгидромете предупреждают, что такие сильные "волны тепла" могут быть опасны для здоровья людей. В особенности это касается пожилых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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