2020-06-16T14:47:04+03:00
В мире

Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус живет на замороженных продуктах

По одной из версий, новая вспышка заболевания в Пекине связана с замороженной рыбой
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Пекине расследуют вспышку коронавируса на рынкеВ Пекине расследуют вспышку коронавируса на рынкеФото: EAST NEWS
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Стал известен срок выживаемости коронавируса на замороженных продуктах.

За исследования взялись китайские специалисты после того, как появилась версия о причине вспышки инфекции на крупнейшем рынке Пекина "Синьфади". Рынок закрыли. Людей тестируют. Расследование привело в отдел импортированного лосося, вирус нашли на разделочной доске. На всякий случай рестораны уже исключили лосося из меню.

- Все эти образцы с вирусами, которые мы получили, были взяты там, где была низкая температура, чем ниже температура, тем дольше вирус может жить. Например, если говорится о замороженной продуктах, то вирус может сохраняться на таких поверхностях 2-3 месяца,- заявил ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью, цитату приводит РИА Новости.

За ситуацией в Пекине наблюдают в ВОЗ. Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявил - нужно дождаться окончательного расследования прежде, чем менять политику.

- Возможно, мы окажемся в положении, когда все упаковки и другие вещи должны систематически проверяться,- приводит его слова агентство "Синьхуа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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