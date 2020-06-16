2020-06-16T14:47:23+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали инициативу сократить новогодние каникулы

Валерий Рязанский предложил комплексно подойти к решению сократить праздники
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Совфеде прокомментировали идею сократить новогодние праздникиВ Совфеде прокомментировали идею сократить новогодние праздникиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Идею сокращения новогодних каникул в 2021 году в Совфеде назвали объяснимой. По мнению первого зампреда комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, такое решение поможет снизить экономические и финансовые потери, которые принес стране коронавирус.

Однако сенатор добавил, что у инициативы есть и обратная сторона. К примеру, непонятно, что делать с детьми, которые в это время находятся на каникулах, и их будет не с кем оставить.

«Может быть, коллеги из комитета по образованию будут искать ответы на эти вопросы, возможно, в изменении графика учебного. Поэтому сейчас не будем давать категоричных ответов на данную инициативу. Надо выслушать все за и против. Потому что здесь вопрос не только экономический, но и социальный, он касается и состояния образовательной системы — он комплексный», — цитирует парламентария RT.

Напомним, ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить традиционные новогодние каникулы до трех дней: с 1 по 3 января. По задумке, такое решение поможет компенсировать потери из-за нерабочих дней, введенных на фоне пандемии коронавируса, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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