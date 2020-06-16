2020-06-16T15:16:51+03:00
В мире

Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали

Девушка пришла на пляж, несмотря на их закрытие для иностранцев в связи с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка не обращала внимание на молящихсяДевушка не обращала внимание на молящихсяФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Фитнес-блогер набрала десятки тысяч просмотров в инстраграм, правда, звездой не стала - скорее, наоборот. Девушку раскритиковали за неуважение чужой культуры и нарушение правил изоляции во время коронавиурса.

На Бали, где видео снято, действует запрет на посещение иностранцами туристических мест. Пляжи, конечно, попали в этот список. Но дама вместе с коллегой-оператором нарушила запрет и даже не заметила, что от души делала "глубокие приседания" перед людьми, собравшимися на молитву. Про собаку, не сдвинувшуюся с места в метре от спортсменки, можно вообще не говорить.

В итоге, девушка сорвал индуистскую церемонию, женщины в традиционных балийских одеждах с возмущением озирались на блондинку. Ролик набрал больше 60 тысяч просмотров.

- Не подходящее место выбрала,-критиковали блондинку в комментариях к видео.

thecanggupolethecanggupole
Фитнес-блогер помешала молитве на Бали
3268 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Если вы когда-либо были на Бали, местные жители очень религиозны и культура очень сильна. Я не религиозный человек, но я нахожусь здесь, в их стране, я знаю, что я должен уважать их культуру и то, что они делают, так же, как если мы идем на Ближний Восток, мы не можем просто носить то, что мы хотим,- написал другой пользователь.

Сам автор ролика назвал его "Незнакомцы в дикой природе". Не известно, выложила ли свою версию тренировки героиня сюжета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали
В Совфеде прокомментировали инициативу сократить новогодние каникулы
Эпидемиолог рассказал, сколько коронавирус живет на замороженных продуктах
Россиян предупредили о вредных для здоровья "волнах тепла"
В Госдуме прокомментировали законопроект об удаленной работе
Суд признал законным штраф Иисусу Воробьёву за сопротивление полицейским
В Германии запустили приложение для защиты от коронавируса
Объявлен длинный список премии "Просветитель" 2020
В Идлибе российский бронетранспортер поврежден взрывом бомбы
Военные опубликовали видео взрыва межкорейского офиса
Little Big среагировала на обвинения в плагиате песни группы The Black Eyed Peas
"Мы штат США?": В бундестаге предложили ввести санкции против американских сенаторов
Трое индийских военных погибли в столкновении с китайскими военными
А с кем оставить детей? Милонов объяснил, почему нельзя сокращать новогодние выходные
Почему у россиян рухнули зарплатные ожидания, объяснил эксперт
Кто получит субсидию за перевод машины с бензина на газ, пояснил эксперт
В Москве на одной ветке метро осенью снизят стоимость проезда
Фитнес-призрак: Полицейские сняли двигающиеся сами по себе тренажеры
В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Нью-Йорке полицейских на акции протеста отравили коктейлями с отбеливателем
Ветеран предложил новую дату парада в 13 городах страны