Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:16:51+03:00

Девушка пришла на пляж, несмотря на их закрытие для иностранцев в связи с коронавирусом

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Фитнес-блогер набрала десятки тысяч просмотров в инстраграм, правда, звездой не стала - скорее, наоборот. Девушку раскритиковали за неуважение чужой культуры и нарушение правил изоляции во время коронавиурса.

На Бали, где видео снято, действует запрет на посещение иностранцами туристических мест. Пляжи, конечно, попали в этот список. Но дама вместе с коллегой-оператором нарушила запрет и даже не заметила, что от души делала "глубокие приседания" перед людьми, собравшимися на молитву. Про собаку, не сдвинувшуюся с места в метре от спортсменки, можно вообще не говорить.

В итоге, девушка сорвал индуистскую церемонию, женщины в традиционных балийских одеждах с возмущением озирались на блондинку. Ролик набрал больше 60 тысяч просмотров.

- Не подходящее место выбрала,-критиковали блондинку в комментариях к видео.

thecanggupole Фитнес-блогер помешала молитве на Бали

- Если вы когда-либо были на Бали, местные жители очень религиозны и культура очень сильна. Я не религиозный человек, но я нахожусь здесь, в их стране, я знаю, что я должен уважать их культуру и то, что они делают, так же, как если мы идем на Ближний Восток, мы не можем просто носить то, что мы хотим,- написал другой пользователь.

Сам автор ролика назвал его "Незнакомцы в дикой природе". Не известно, выложила ли свою версию тренировки героиня сюжета.

ИСТОЧНИК KP.RU