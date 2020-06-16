Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:17:18+03:00

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Вопреки первоначальным слухам о пандемии дети тоже болеют коронавирусом, хотя по статистике заболевших среди них меньше. При этом юные пациенты чаще всего переносят инфекцию в легкой или бессимптомной форме: из-за того, чтобы у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, они оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые.

Специалисты Роспотребнадзора дали жителям России советы по профилактике коронавируса у детей. Специалисты указали, что родителям следует объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза, если это произошло, то необходимо сразу же обработать лицо с помощью дезинфицирующего средства, а рот тщательно ополоскать.

- Открытые участки тела у юных жителей страны необходимо также дезинфицировать при прогулках на улице, а по возвращению домой следует принять душ. По возможности детям нужно соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать по каким-то причинам, то следует гулять в местах с меньшим количеством людей, - отметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты также порекомендовали родителями не брать с собой ребенка при походе в магазины, чтобы исключить лишние риски.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется: медики наблюдают снижение циркуляции болезни, а 11 мая стал переломным моментом эпидемии - с этой даты прекратился суточный прирост зараженных. В настоящий момент на территории России циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает 1%, государство находится на низшей точке заболеваемости.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU