ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:52:09+03:00

В России за десять лет предотвратили 159 терактов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из них 159 были терактами

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Директор ФСБ России, глава Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил о предотвращённых за десять лет 698 преступлениях террористической направленности. Бортников отметил, что 159 из них были терактами.

- За эти десять лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов, - заявил директор ФСБ на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Бортников отметил, что такие результаты - заслуга не только силовой составляющей федерального оперативного штаба, но и всей работы Национального антитеррористического комитета.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам также главы НАК, с 2017 года в Приволжском федеральном округе не допустили ни одного террористического акта. Силы правопорядка в регионе смогли предотвратить 14 терактов, остановить деятельность 48 формирований и ликвидировали семь террористов.

ИСТОЧНИК KP.RU