2020-06-16T15:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Названо условие возобновления международных перелетов

Авиасообщение между РФ и Грузией вряд ли возобновится в ближайшее время
Ксения АНУФРИЕВА
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Названо условие возобновления международных перелетовНазвано условие возобновления международных перелетовФото: REUTERS
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Авиасообщение между государствами может возобновиться только при одновременном согласии большинства стран. Об этом во вторник сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

- Международное авиасообщение может открыться только по принципу паритета, то есть когда все государства-участники разных авиационных конвенций в одно время согласятся возобновить перелеты. Если одна страна будет против или две, а 10 - ничего не произойдет, - сообщил политик в интервью ТАСС.

Комментируя возможную последовательность возобновления авиарейсов, Сергей Иванов отметил важность двусторонней основы.

- Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты и было до пандемии, согласятся возобновить, то естественно в СНГ мы полетим в первую очередь. С Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще и вряд ли они возобновятся в ближайшее время, - объяснил спецпредставитель главы государства, отметив, что превалирующими при возобновлении международных рейсов должны быть меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эксперты рассказали о наиболее безопасных направлениях для туристов летом текущего года на фоне пандемии коронавируса и необходимости соблюдать все правила безопасности в сфере здравоохранения. Безопасными для отдыха признали Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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