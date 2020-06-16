Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:20:32+03:00

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Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил своего пресс-секретаря Бориса Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры и пресс-секретарём правительства России. Ранее Беляков возглавлял Департамент пресс-службы и был пресс-секретарем главы правительства.

В другом распоряжении российского премьера сказано об освобождении от обязанностей Марины Волковой. Она возглавляла Департамент референтуры, однако его упразднили и создали новый департамент пресс-службы и референтуры.

Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

Кроме того, от должности освободили директора Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игоря Смирнова, а также директора Административного департамента правительства Сергея Проценко.

Глава кабмина также образовал Департамент документационного обеспечения правительства и Департамент обеспечения деятельности правительства, но упразднил Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что Бориса Белякова назначили пресс-секретарем премьер-министра России 22 января.

ИСТОЧНИК KP.RU