16 Июнь 2020 2020-06-16T16:32:18+03:00

В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Тестирование примерно 250 членов российского Совета Федерации и работников аппарата на наличие коронавирусную инфекции не выявило положительных результатов. Диагностику провели в преддверии пленарного заседания 17 июня, сообщил во вторник руководитель комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

- Результаты тестов на коронавирус 247 человек – сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации – показали отрицательный результат, - заявил политик в интервью ТАСС.

Глава комитета отметил, что из-за снятия режима самоизоляции в российской столице орган власти вернется к стандартному режиму работы, однако сенаторы будут соблюдать все миры эпидемиологической предосторожности: в ходе заседаний и находясь в здании палаты они будут носить маски и перчатки, а также регулярно проходить тесты для диагностики заболевания. Решение об этом было принято 16 июня на заседании Совета палаты.

Вячеслав Тимченко добавил, что сенаторы смогут добровольно участвовать в заседаниях комитетов в удаленном режиме. Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Госдуму внесли законопроект, которые регулирует правила удаленной работы. Член нижней палаты объяснил, что инициатива нужна в первую очередь для того, чтобы защитить права сотрудников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770178" frameborder="0"></iframe> Россияне показали, как медики берут анализы на коронавирус после возвращения из-за гараницы.

ИСТОЧНИК KP.RU