70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:39:47+03:00

Открытыми для туристов с 1 июля могут стать до 70% регионов Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В первое время отели будут работать с ограничениями

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С 1 июля большинство российских регионов начнут принимать туристов. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

- Мы считаем, что с 1 июля и Краснодарский край, и Республика Крым, и, я думаю, до 70% наших регионов откроют ворота. Конечно, с ограничениями, - сказал он в ходе конференции.

Он отметил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, загрузка в российских отелях не будет превышать 60%.

Напомним, туристический сезон в Крыму официально открылся уже 15 июня. Однако поехать в республику пока могут только те, кто там прописан или зарегистрирован. Для всех остальных курорты Крыма откроются с 1 июля. Кроме того, с 15 июня в Крыму начали работать кафе и рестораны.

Что касается международного туризма, то пока что никаких сроков его возобновления нет. Россия еще не открыла международное сообщение. Есть только прогнозы и догадки. Топ-менеджеры авиакомпаний ждут возобновления авиасообщения в середине июля или в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU