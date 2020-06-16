70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
С 1 июля большинство российских регионов начнут принимать туристов. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
- Мы считаем, что с 1 июля и Краснодарский край, и Республика Крым, и, я думаю, до 70% наших регионов откроют ворота. Конечно, с ограничениями, - сказал он в ходе конференции.
Он отметил, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, загрузка в российских отелях не будет превышать 60%.
Напомним, туристический сезон в Крыму официально открылся уже 15 июня. Однако поехать в республику пока могут только те, кто там прописан или зарегистрирован. Для всех остальных курорты Крыма откроются с 1 июля. Кроме того, с 15 июня в Крыму начали работать кафе и рестораны.
Что касается международного туризма, то пока что никаких сроков его возобновления нет. Россия еще не открыла международное сообщение. Есть только прогнозы и догадки. Топ-менеджеры авиакомпаний ждут возобновления авиасообщения в середине июля или в августе.
ИСТОЧНИК KP.RU