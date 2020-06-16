Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Московские специалисты отметили, что цены на аренду жилья в мае и июне сильно снизились. Это вызвано отказом многих арендаторов от съемных квартир в период пандемии.

Эксперт рынка недвижимости Александр Саяпин оценил ситуацию и объяснил в эфире радио «Комсомольская Правда» будут ли снижаться цены на аренду жилой площади дальше и стоит ли ожидать возвращения прежних показателей.

«Цены на жилье должны снизится и это абсолютно правдивая история. Совершенно правдивые. Больше того, они уже снизились. Процентов на 15-20 цены на квартиры уже упали», - сказал Александр.

Специалист выразил мнение, что причина кроется в оттоке людей из столицы. В период пандемии в стране, многие предпочли пересидеть карантин у себя дома, в других городах. Соответственно спрос на жилье стал меньше. Но вероятнее всего, что, если в сентябре не будет второй волны коронавирусной инфекции, люди снова начнут приезжать в Москву, в том числе и студенты.

«Тут все будет зависеть от того, какая у нас будет ситуация с пандемией. Если второй волны не будет, которую все прогнозируют, то цены будут расти. Если придет вторая волна, то цены будут продолжать снижаться», - отметил Александр Саяпин.

Напомним, что пандемия коронавируса повлияла почти на все сферы жизни. Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что резко вырос спрос на аренду загородной недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU