Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:49:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Купание в пресных реках и озерах может нанести здоровью отдыхающих значительный вред, ведь в водоемах содержатся множество опасных для человека микроорганизмов. Об этом россиян предупредили эксперты, опрошенные издание NEWS.ru.

Так, вирусолог Георгий Викулов сообщил, что при купании в пресных водоемах люди могут заразиться разнообразными инфекциями, например, лямблиями, которые попадают в организм через рот и нос во время нахождения в воде. Если выпить зараженную воду или глотнуть ее во время купания, то можно также столкнуться с ротавирусной инфекцией, основными проявлениями которой является сильная рвота и диарея.

Через порезы на коже, слизистые и рот из воды в организм купающихся могут попасть лептоспиры, вызывающие так называемую водную лихорадку. На первых стадиях болезнь проявляет себя высокой температурой, ознобом, головной и мышечной болью, покраснение глаз и болями в животе.

- В пресных водах иногда можно встретить яйца паразитов, поскольку температура воды в районе 20 градусов считается благоприятной средой для размножения вредоносных микроорганизмов. Больше всего риску подвержены маленькие дети, пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний, - добавил вирусолог.

Кроме кишечных инфекций в реках и озерах можно заразиться гепатитом А, холерой, полиомиелитом и аденовирусной инфекцией.

Терапевт Людмила Лапа добавила, что в несоленых водах люди могут столкнуться с сальмонеллой, при этом такая опасность существует и на берегу в песке и траве. Таким образом зачастую в организм попадают глисты — через рану на коже или через рот. Чтобы избежать такого неприятного последствия отдыха на берегу водоемов, следует использовать подстилку и лишний раз не притрагиваться к земле руками.

Впереди традиционный купальный сезон, хотя его открытие из-за пандемии все еще под вопросом. Тем не менее, жители России с нетерпением ждут момента, когда можно будет полноценно отдохнуть на берегу или искупать в теплой воде. Но не следует забывать: каждый год в клиники попадают пациенты с паразитарной и бактериальной инфекцией после купания в открытых водоемах. Однако, как ранее писал сайт kp.ru, коронавирусом таким образом заразиться, шансов мало.

ИСТОЧНИК KP.RU