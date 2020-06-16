Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
После пандемии не будет большого роста числа больных раком, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
"Я не ожидаю, как значимого увеличения числа заболевших, так и резкого сдвига в сторону увеличения смертности от онкологических заболеваний", - сказал специалист.
Количество больных не увеличится, но обращений за медицинской помощью от старых пациентов, будет больше чем обычно. Это связано с тем, что больные раком, из-за ослабленного болезнью иммунитета, вынуждены активнее других соблюдать ограничительные меры. Поскольку срок небольшой, всего - 2,5 месяца - поток обращений хоть и увеличится, но медицинские учреждения готовы принимать пациентов, пояснил врач в интервью телеканалу "Россия-24".
Он отметил, что если бы меры продлились еще хотя бы на три месяца или полгода, тогда вопрос с оказанием помощи онкобольным стоял бы намного острее.
Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. Властями было принято решение ввести режим самоизоляции и закрыть многие предприятия на время карантинных мер. Однако большинство больничных учреждений, где помогают онкобольным, продолжали работать.
ИСТОЧНИК KP.RU