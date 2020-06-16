Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:57:39+03:00

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После пандемии не будет большого роста числа больных раком, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

"Я не ожидаю, как значимого увеличения числа заболевших, так и резкого сдвига в сторону увеличения смертности от онкологических заболеваний", - сказал специалист.

Количество больных не увеличится, но обращений за медицинской помощью от старых пациентов, будет больше чем обычно. Это связано с тем, что больные раком, из-за ослабленного болезнью иммунитета, вынуждены активнее других соблюдать ограничительные меры. Поскольку срок небольшой, всего - 2,5 месяца - поток обращений хоть и увеличится, но медицинские учреждения готовы принимать пациентов, пояснил врач в интервью телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что если бы меры продлились еще хотя бы на три месяца или полгода, тогда вопрос с оказанием помощи онкобольным стоял бы намного острее.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. Властями было принято решение ввести режим самоизоляции и закрыть многие предприятия на время карантинных мер. Однако большинство больничных учреждений, где помогают онкобольным, продолжали работать.

ИСТОЧНИК KP.RU