2020-06-16T16:53:20+03:00
В мире

Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю

100-летний Диего спас свой вид от вымирания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Самец черепахи Диего спас свой вид от вымирания и возвращается в дикую природуСамец черепахи Диего спас свой вид от вымирания и возвращается в дикую природуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Столетняя галапагосская черепаха Диего жил в неволе несколько десятилетий. За это время он смог практически единолично спасти свой вид от вымирания: Диего стал отцом 800 детёнышей, что составляет 40% всей нынешней популяции.

После долгих лет размножения в рамках программы по разведению представителей вида в неволе Диего ввернётся на свой родной остров Эспаньола, рассказал министр охраны окружающей среды Эквадора Пауло Проано.

- Мы закрываем важную главу в управлении парком. 15 черепах из Эспаньолы, включая Диего, возвращаются после десятилетий размножения в неволе и спасения их вида от вымирания. Ваш остров приветствует вас с распростертыми объятиями, - заявил министр в своём Twitter.

Диего относится к виду галапагосских черепах, обитающих только на острове Эспаньола. Учёные открыли этот вид (Chelonoidis hoodensis) всего 50 лет назад, и сразу узнали, что он на грани вымирания. На тот момент на острове оставались всего 12 самок и 2 самца. Учёные сразу начали международную программу поиска особей этого вида галапагосских черепах.

Самца такой черепахи удалось найти в зоопарке Сан-Диего, где он скорее всего оказался в рамках научной экспедиции в первой половине ХХ века.

В 1976 году черепаху сделали участником программы разведения вида в неволе, перевезли на галапагосский остров Санта-Фе и назвали Диего.

Большинство детёнышей от Диего отпускали жить на остров Эспаньола, и в 2010 году учёные оценили результаты программы разведения данного вида черепах. В результате исследования оказалось, что 40% живущих на острове черепах - детёныши Диего. Всего за 30 лет Диего стал отцом 800 черепах.

Вес 100-летней черепахи составляет 80 килограммов, а длина с вытянутыми шеей и ногами превышает полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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