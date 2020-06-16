В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:17:27+03:00

В 2020 году их количество в восемь раз меньше, чем в прошлом

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С 1 июля МЧС планирует допустить к работе 5-7 тыс. детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«У нас две недели сейчас остается не только, чтобы провести проверки, но и [чтобы решить] ряд организационных вопросов», - заявил он.

В прошлые годы порядка 40 тыс. детских лагерей уже начали работу в это период. В этом году позднее открытие обусловлено пандемией коронавируса.

Также по его данным, за прошлый год, инспекторы МЧС РФ выявили только с начала года более 1,5 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в детских лагерях на территории России. В этом году МЧС планируется усилить режим пожарной безопасности и провести тщательную проверку до момента заезда первых смен.

"Выявлены 1 537 нарушений, 1250 нарушений устранены. Остальные под контролем, ведется контроль по их устранению", - сообщил Ринат Еникеев на пресс-конференции ТАСС во вторник.

Напомним, что после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, случившегося в ночь на 23 июля 2019 года, требования к пожарной безопасности в детских лагерях были взяты под особый контроль МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU