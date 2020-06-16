Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:13:50+03:00

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Исследование ученых из Великобритании показало, что использование кортикостероида дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции способно значительно снизить смертность от заболевания. Анализ провели специалисты клинического исследования RECOVERY.

- Дексаметазон – это дешевые препарат, которые позволяет до трети снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавируса. Данные препарат стал первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при заболевании, - сообщил руководитель исследования, профессор Питер Хорби.

В проводимом с марта этого года исследовании приняли участие 11,5 тысячи пациентов из 175 медицинских учреждений: 2,1 тысячи получали дексаметазон, но изучались также эффективность применение препарата лопинавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также ротивомалярийного препарата гидроксихлорохина.

Именно дексаметазон показал наилучший результат. Ученые также обнаружили, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных коронавирусом и позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние пациентов.

Напомним, что первый российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом "Авифавир" уже поступил в клиники семи регионов России, получить его жители страны смогут бесплатно по ОМС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784471" frameborder="0"></iframe> Поставка первой партии препарата от коронавируса стартовала в больницы и аптеки.Планируется, что в июне будет поставлено 60 тысяч курсов лекарства в Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Кировскую, Нижегородскую области, а также в Республику Татарстан и Екатеринбург.

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ИСТОЧНИК KP.RU