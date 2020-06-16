Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Исследование ученых из Великобритании показало, что использование кортикостероида дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции способно значительно снизить смертность от заболевания. Анализ провели специалисты клинического исследования RECOVERY.
- Дексаметазон – это дешевые препарат, которые позволяет до трети снизить смертность среди пациентов с тяжелой формой коронавируса. Данные препарат стал первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при заболевании, - сообщил руководитель исследования, профессор Питер Хорби.
В проводимом с марта этого года исследовании приняли участие 11,5 тысячи пациентов из 175 медицинских учреждений: 2,1 тысячи получали дексаметазон, но изучались также эффективность применение препарата лопинавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, а также ротивомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Именно дексаметазон показал наилучший результат. Ученые также обнаружили, что гидроксихлорохин снижает смертность среди больных коронавирусом и позволяет ускорить процесс выздоровления или положительно влияет на состояние пациентов.
Напомним, что первый российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом "Авифавир" уже поступил в клиники семи регионов России, получить его жители страны смогут бесплатно по ОМС.
Поставка первой партии препарата от коронавируса стартовала в больницы и аптеки.Планируется, что в июне будет поставлено 60 тысяч курсов лекарства в Московскую, Ленинградскую, Новгородскую, Кировскую, Нижегородскую области, а также в Республику Татарстан и Екатеринбург.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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