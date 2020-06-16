Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:39:21+03:00

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Москвичи и гости столицы могут выразить свою благодарность врачам, отправив сообщение в специальном чат-боте. Сообщения будут выведены на крупные медиа-экраны. Акция носит название "Спасибо врачам". Она будет идти до 21 июня. Инициаторами акции стали врачи Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

«Есть арт-объекты в разных точках города, которые будут также перемещаться на другие места всю неделю. На них нарисован QR-код, по которому можно зайти с телефона в вотсап и написать сообщение с благодарностью врачам - кому-то конкретному, больнице, а можно в целом всем медицинским сотрудникам», - сказала председатель комитета общественной связи и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Все послания будут транслировать каждые пять минут в течение недели на крупных фасадах столицы. Жители Москвы могут оставить слова благодарности медикам, опубликовав сообщение в специальном чат-боте, эти сообщения покажут на всех крупных медиафасадах города в рамках акции "Спасибо врачам", сообщает ТАСС.

Напомним, что официально вспышка коронавируса в мире была объявлена ВОЗ в начале марта. По последним данным на 16 июня коронавирусом в мире заражены более восьми миллионов человек. Погибли более 400 тысяч инфицированных по всему миру. На борьбу с коронавирусной инфекцией вышли тысячи врачей по всему миру. Находясь в зоне риска, медики спасают людей от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU