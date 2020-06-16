2020-06-16T17:38:17+03:00
Общество

За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов

Такие цифры привели на совещании под председательством Вениамина Кондратьева
Поделиться:
Вениамин Кондратьев. Фото: Алексей Дружинин/ТАССВениамин Кондратьев. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Изменить размер текста:

Ход и этапы строительства социальных объектов в Краснодарском крае обсуждали 16 июня на совещании под председательством Вениамина Кондратьева. Сегодня на Кубани одновременно возводится 39 социальных объектов. Строительство 28 школ и 11 детских садов будет завершено до 2022 года. Из них в 2020 году запланировано сдать 17 объектов.

– Сбоев в строительстве быть не должно. При нарушении графика, отставания по срокам будем разбираться по конкретному случаю с каждым должностным лицом. Вы должны отдавать себе отчет, что любые возникающие проблемы – это будут наши недоработки, – обратился губернатор к собравшимся. – Педагоги, воспитатели детских садов должны работать в комфортных условиях, и мы должны их создать.

Как отметил первый замглавы региона Андрей Алексеенко, из 5-ти запланированных к сдаче, уже введен в эксплуатацию детский сад в Сочи. В рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство объектов в Краснодаре и Кореновске. Плюс, два детских сада появится в Белореческом районе и в Сочи. Всего за пять лет в регионе построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов.

Также на совещании обсудили строительство спортивных объектов. В 2020 году должны сдать в эксплуатацию два спорткомплекса в Краснодаре и Ленинградском районе, три спортзала – в Горячем Ключе, Апшеронском и Белоглинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали