За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:38:17+03:00

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Ход и этапы строительства социальных объектов в Краснодарском крае обсуждали 16 июня на совещании под председательством Вениамина Кондратьева. Сегодня на Кубани одновременно возводится 39 социальных объектов. Строительство 28 школ и 11 детских садов будет завершено до 2022 года. Из них в 2020 году запланировано сдать 17 объектов.

– Сбоев в строительстве быть не должно. При нарушении графика, отставания по срокам будем разбираться по конкретному случаю с каждым должностным лицом. Вы должны отдавать себе отчет, что любые возникающие проблемы – это будут наши недоработки, – обратился губернатор к собравшимся. – Педагоги, воспитатели детских садов должны работать в комфортных условиях, и мы должны их создать.

Как отметил первый замглавы региона Андрей Алексеенко, из 5-ти запланированных к сдаче, уже введен в эксплуатацию детский сад в Сочи. В рамках нацпроекта «Демография» продолжается строительство объектов в Краснодаре и Кореновске. Плюс, два детских сада появится в Белореческом районе и в Сочи. Всего за пять лет в регионе построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов.

Также на совещании обсудили строительство спортивных объектов. В 2020 году должны сдать в эксплуатацию два спорткомплекса в Краснодаре и Ленинградском районе, три спортзала – в Горячем Ключе, Апшеронском и Белоглинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU