Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:44:37+03:00

Эмбер Херд будет искать новых юристов. Прежние правозащитники отказались работать на актрису в разбирательстве с ее бывшим супругом Джонни Деппом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все четыре правозащитника отказались от сотрудничества со звездой сославшись на дорогостоящие переезды

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Эмбер Херд будет искать новых юристов. Прежние правозащитники отказались работать на актрису в разбирательстве с ее бывшим супругом Джонни Деппом.

Все четыре адвоката, защищавших ранее Эмбер, обратились к судье с просьбой отстранить их от дела. Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук больше не хотят работать на знаменитую актрису. Но причина, которую выдвинули адвокаты в своей просьбе, звучит довольно странно. Они расторгли сотрудничество со звездой из-за дорогостоящих переездов во время пандемии. По версии юристов, данное решение согласовано с Херд.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами», — отмечается в обращении.

Они передали дело местному адвокату в штате Вирджиния. Комментариев от Эмбер пока не последовало, сообщает The Blast.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились зимой 2015 года. Но уже в мае 2016-го актриса подала на развод. Эмбер сказала, что муж постоянно избивал ее. Но позднее уже сам Депп подал иск против Херд, и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета.

ИСТОЧНИК KP.RU