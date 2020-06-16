2020-06-16T18:44:37+03:00
Звезды

Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа

Все четыре правозащитника отказались от сотрудничества со звездой сославшись на дорогостоящие переезды
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Эмбер Херд будет искать новых юристов. Прежние правозащитники отказались работать на актрису в разбирательстве с ее бывшим супругом Джонни Деппом.Эмбер Херд будет искать новых юристов. Прежние правозащитники отказались работать на актрису в разбирательстве с ее бывшим супругом Джонни Деппом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Эмбер Херд будет искать новых юристов. Прежние правозащитники отказались работать на актрису в разбирательстве с ее бывшим супругом Джонни Деппом.

Все четыре адвоката, защищавших ранее Эмбер, обратились к судье с просьбой отстранить их от дела. Роберт Каплан, Джон Куинн, Джули Финк и Дэвид Брук больше не хотят работать на знаменитую актрису. Но причина, которую выдвинули адвокаты в своей просьбе, звучит довольно странно. Они расторгли сотрудничество со звездой из-за дорогостоящих переездов во время пандемии. По версии юристов, данное решение согласовано с Херд.

«Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами», — отмечается в обращении.

Они передали дело местному адвокату в штате Вирджиния. Комментариев от Эмбер пока не последовало, сообщает The Blast.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд поженились зимой 2015 года. Но уже в мае 2016-го актриса подала на развод. Эмбер сказала, что муж постоянно избивал ее. Но позднее уже сам Депп подал иск против Херд, и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Джонни Депп, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали