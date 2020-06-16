Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Полицейские, раненные во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
- Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан, - отметила Волк.
Напомним, 15 июня На Ленинском Проспекте произошла перестрелка между полицейскими и прохожим. Машина ДПС стояла на обочине дороги. В какой-то момент к ней подошел преступник, достал травматический пистолет и начал стрелять. Первая пуля ранила инспектора Сергея Крылова в плечо. Затем нападавший продолжил стрелять. На помощь Крылову пришел его сослуживец Алексей Поярков, который успел выпустить в преступника три пули, но сам был ранен. В результате все трое получили сильные ранения и были госпитализированы.
Личность преступника установили довольно быстро. Им оказался оказался 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он является сыном экс-заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии.
Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU