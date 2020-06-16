Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:38:15+03:00

На месте стрельбы на Ленинском проспекте в Москве. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Перестрелка, в результате которой пострадали двое полицейских и сам нападавший, произошла на Ленинском проспекте 15 июня

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Полицейские, раненные во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве, будут представлены к государственным наградам. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

- Сергей Крылов и Алексей Поярков, оказавшись перед лицом смертельной опасности, действовали грамотно и уверенно, что позволило предотвратить тяжкие последствия и сохранить жизни окружающих граждан, - отметила Волк.

Напомним, 15 июня На Ленинском Проспекте произошла перестрелка между полицейскими и прохожим. Машина ДПС стояла на обочине дороги. В какой-то момент к ней подошел преступник, достал травматический пистолет и начал стрелять. Первая пуля ранила инспектора Сергея Крылова в плечо. Затем нападавший продолжил стрелять. На помощь Крылову пришел его сослуживец Алексей Поярков, который успел выпустить в преступника три пули, но сам был ранен. В результате все трое получили сильные ранения и были госпитализированы.

Личность преступника установили довольно быстро. Им оказался оказался 23-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Он является сыном экс-заместителя руководителя наркоконтроля Ингушетии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785089" frameborder="0"></iframe> Момент нападения на полицейских со стрельбой в Москве попал на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU