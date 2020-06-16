В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:48:48+03:00

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В ходе совещания с правительством РФ глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил новый порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим из-за пандемии коронавируса предприятиям, исходя из показателей выручки и возможности работать в период самоизоляции.

- Я считаю, что совершенствования господдержки пострадавших предприятий следует перейти на предоставление мер государственной поддержки не на основе кодов ОКВЭД, а с помощью введения двух групп пострадавших. В первую группу войдут организации, которые были принудительно закрыты для борьбы с пандемией, с определением критериев отнесения к принудительно закрытым, - сказал сенатор.

Во вторую группу глава комитета включил те предприятия, падение выручки которых составило более чем 30 процентов относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам прошлого года.

Анатолий Артамонов посчитал необходимым перераспределить некоторые доходы от табачных акцизов между бюджетами на федеральном и региональном уровнях, определив порядок зачисления этих доходов по данным о розничной продаже продукции. Это позволит обеспечить дополнительные источники дохода бюджетов субъектов страны и справедливое их распределение. Для увеличения доходов бюджетов регионов парламентарий также предложил предусмотреть досрочный переход к зачислению акцизов на нефтепродукты в региональную казну.

Законодатель также предложил провести инвентаризацию автомобильных дорог в регионах России, которые используются для межрегиональных перевозок, и передачу их в федеральную собственность.

Кроме того, Артамонов предложил рассмотреть возможность дифференцированного подхода в отношении субъектов РФ по ставкам ипотечного кредитования.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера российский президент Владимир Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции. По словам лидера государства, для страны имеет принципиальную значимость, то, что граждане, которые занимаются бизнесом и люди, оказавшиеся в сложной ситуации, оценили эффективные меры поддержки их в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU