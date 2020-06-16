2020-06-16T18:48:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям

Новые правила исходят из показателей выручки и возможности работать в период самоизоляции.
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиямВ Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиямФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В ходе совещания с правительством РФ глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил новый порядок предоставления мер государственной поддержки пострадавшим из-за пандемии коронавируса предприятиям, исходя из показателей выручки и возможности работать в период самоизоляции.

- Я считаю, что совершенствования господдержки пострадавших предприятий следует перейти на предоставление мер государственной поддержки не на основе кодов ОКВЭД, а с помощью введения двух групп пострадавших. В первую группу войдут организации, которые были принудительно закрыты для борьбы с пандемией, с определением критериев отнесения к принудительно закрытым, - сказал сенатор.

Во вторую группу глава комитета включил те предприятия, падение выручки которых составило более чем 30 процентов относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам прошлого года.

Анатолий Артамонов посчитал необходимым перераспределить некоторые доходы от табачных акцизов между бюджетами на федеральном и региональном уровнях, определив порядок зачисления этих доходов по данным о розничной продаже продукции. Это позволит обеспечить дополнительные источники дохода бюджетов субъектов страны и справедливое их распределение. Для увеличения доходов бюджетов регионов парламентарий также предложил предусмотреть досрочный переход к зачислению акцизов на нефтепродукты в региональную казну.

Законодатель также предложил провести инвентаризацию автомобильных дорог в регионах России, которые используются для межрегиональных перевозок, и передачу их в федеральную собственность.

Кроме того, Артамонов предложил рассмотреть возможность дифференцированного подхода в отношении субъектов РФ по ставкам ипотечного кредитования.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера российский президент Владимир Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции. По словам лидера государства, для страны имеет принципиальную значимость, то, что граждане, которые занимаются бизнесом и люди, оказавшиеся в сложной ситуации, оценили эффективные меры поддержки их в условиях пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров
"Газпром" начал демонтировать трубы, по которым шёл газ в Украину
Благодарности медикам появятся на городских фасадах Москвы
За последние пять лет в Краснодарском крае построили и отремонтировали более 150 школ и детских садов
Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку-2» из-за санкций США
«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс, защищающие права сотрудников на удаленке
В МЧС рассказали, сколько детских лагерей откроют летнюю смену 1 июля
Британские ученые доказали эффективность дешевого препарата от коронавируса
Больных раком в России после пандемии не станет больше, заверил эксперт
Галапагосскую черепаху, ставшую отцом 800 детёнышей, выпустили на волю
Врачи предупредили об опасности купания в реках и озерах
Как долго будут падать цены на аренду квартир, рассказал эксперт
70% российских регионов откроются для туристов с 1 июля
В Совфеде не выявили положительных результатов тестов на коронавирус
Мишустин назначил Белякова директором нового Департамента пресс-службы и референтуры
Названо условие возобновления международных перелетов
ФСБ за 10 лет предотвратила 698 террористических преступлений
Производство золота в России выросло на 9,4%
Роспотребнадзор дал советы по профилактике коронавируса у детей
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Фитнес-блогер устроила съемку в бикини, помешав индуистской молитве на Бали