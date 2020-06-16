Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:17:16+03:00

Мэр Москвы отметил, что это важный этап по возвращению к привычной жизни

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Московский мэр Сергей Собянин 16 июня сообщил, что динамика по пандемии коронавирусной инфекции позволяет утвердить полное открытие ресторанов и кафе через неделю.

- После отмены пропусков прошла неделю, мы утвердили открытие заведений общественного питания, летних веранд. По тому, как мы идем, есть уверенность, что к понедельнику будет нормальная картина и мы подтвердим решение по открытию ресторанов в стационарном режиме, - сказал градоначальник, подчеркнув, что открытие кафе и ресторанов – долгожданное и важное для возвращения к привычной жизни событие.

В свою очередь глава московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что все предприятия общепита столицы получили четкие рекомендации по работе в новых условиях.

- После изоляции в рестораны и кафе придут ментально другие посетители, которые будут хотеть, чтобы перед ними столы дезинфицировали. Нужно носить средства индивидуальной защиты, чтобы все официанты были в масках. В настоящее время это необходимо, - сказала специалист.

Московский мэр выразил надежду на то, что все требования будут соблюдаться и контролировать их соблюдение будут сами посетители.

Напомним, что в столице с 9 июня отменили режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, график прогулок и пропуска для поездок по городу, открыли парикмахерские, ветеринарные клиники, сняли ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ. С 16 июня в Москве сняли ограничения на плановую помощь в стоматологических клиниках, были открыты библиотеки, музеи и зоопарки, летние веранды кафе. Теперь ожидается, что через неделю откроются стационарные заведения общепита.

Кроме того, с 23 июня власти планируют возобновить работу фитнес-клубов, детских садов и учреждений социальной защиты. При этом масочный и перчаточный режимы сохраняются на неопределённый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU