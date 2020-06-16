2020-06-16T19:40:40+03:00
Общество

Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов

Москвичам сохранили поездки, не использованные из-за режима самоизоляции
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве продлено более 163 тысяч проездных билетов на общественный транспорт: пассажирам учли и сохранили поездки, которые они не смогли использовать вовремя из-за введенного в столице режима самоизоляции. При этом более 75% продленных билетов были записаны на карты «Тройка», еще 25% - на социальные карты.

Вчерашний день стал рекордным по числу обращений: 15 июня москвичи продлили более 70 тысяч проездных. Всего же за 4 дня в кассах столичного метрополитена пассажиры пролонгировали 145 тысяч билетов. Еще около 7 тысяч проездных были продлены в киосках Мосгортранса и 11 тысяч - через онлайн-приложение.

Перед тем, как обратиться в кассу, можно проверить возможность продления своего проездного билета через онлайн-сервисы.

- Сделать это можно в мобильном приложении «Метро Москвы», на Едином транспортном портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в мессенджере Телеграм. Такая проверка перед обращением в кассу позволит ускорить оказание услуги и уменьшить очереди в кассы, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Напомним, продлить свои проездные билеты (карты «Тройка» или соцкарты) могут пассажиры, использовавшие в период самоизоляции с 30 марта до 8 июня не больше 22 поездок. Если человек превысил этот лимит, но затем с 30 марта до 11 мая (включительно) ездил по своему проездному не более 8 раз, его карта тоже может быть продлена.

Минимальный срок продления проездного - 5 дней. Максимальный же зависит от срока действия билета и числа совершенных поездок.

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