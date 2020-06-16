2020-06-16T19:40:38+03:00
Общество

Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня

Открытие храма состоится в 14 часов по московскому времени
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июняГлавный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот" и музейный комплекс "Дорога памяти" откроют для посещения 22 июня в 14 часов. Об этом сообщил во вторник глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

- С 22 июня, с 14 часов храм полностью будет открыт для прихожан. Каждый день в храме будут совершаться богослужения: в 9 часов - Часы и Божественная Литургия, и в 17 часов. "Дорога памяти" также откроется 22 июня, - рассказал Леонид Калинин РИА Новости, отметив, что в настоящее время в храме установлен "временный порядок богослужений".

Напомним, что Главный храм армии построен в парке «Патриот» и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Из особенностей храма - образ Спаса нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики, как подчеркнули в патриархии. В минувшее воскресение, 14 июня, в храме состоялась первая божественная литургия, его освятил Патриарх Кирилл – он же стал настоятелем храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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