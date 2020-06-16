Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Руководство Оксфордского университета признало переживания из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США "смягчающим обстоятельством" для своих студентов. Теперь если особо сострадающие студенты университета получат плохую оценку, ее можно будет не учитывать, сообщает издание Telegraph.
Напомним, что на очередной демонстрации студенты Оксфорда массово заявили, что трагическая гибель темнокожего мужчины во время задержания так травмировала их психику, что они не могут учиться в полную силу. Особенно тяжелая травма, по заверениям местного научного сообщества, была нанесена темнокожим студентам. Из-за «психологической травмы» студенты потребовали послаблений во время экзаменов. Тогда руководство университета пообещало некоторые снисхождения тем, у кого «жестокая картина повлияла на академические успехи и оценки».
ИСТОЧНИК KP.RU
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