2020-06-16T20:33:59+03:00
Общество

Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР

Последние десять лет боевой пилот тяжело болел
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сообщил бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, идеолог чеченской революции Муса Темишев.

- Умер Магомед Дугаев. Служил честно, беззаветно. Был одним из самых лучших боевых пилотов СССР. Мастерство своё много раз показывал в небе разных стран, - сообщил Муса Темишев, подчеркнув, что Дугаев имел множество боевых наград.

Идеолог отметил, что военный летчик долго болел на протяжении последних десяти лет – в течение этого времени за ним постоянно ухаживала его жена Хамсат.

- Магомед был первым в небе — его верная супруга оказалась первой на земле в сражении за жизнь своего супруга, - написал он.

Темишев добавил, что жене Дугаева поступило множество соболезнований от сослуживцев летчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров