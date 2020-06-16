Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сообщил бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, идеолог чеченской революции Муса Темишев.
- Умер Магомед Дугаев. Служил честно, беззаветно. Был одним из самых лучших боевых пилотов СССР. Мастерство своё много раз показывал в небе разных стран, - сообщил Муса Темишев, подчеркнув, что Дугаев имел множество боевых наград.
Идеолог отметил, что военный летчик долго болел на протяжении последних десяти лет – в течение этого времени за ним постоянно ухаживала его жена Хамсат.
- Магомед был первым в небе — его верная супруга оказалась первой на земле в сражении за жизнь своего супруга, - написал он.
Темишев добавил, что жене Дугаева поступило множество соболезнований от сослуживцев летчика.
ИСТОЧНИК KP.RU