16 Июнь 2020 2020-06-16T20:33:59+03:00

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Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сообщил бывший советник первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, идеолог чеченской революции Муса Темишев.

- Умер Магомед Дугаев. Служил честно, беззаветно. Был одним из самых лучших боевых пилотов СССР. Мастерство своё много раз показывал в небе разных стран, - сообщил Муса Темишев, подчеркнув, что Дугаев имел множество боевых наград.

Идеолог отметил, что военный летчик долго болел на протяжении последних десяти лет – в течение этого времени за ним постоянно ухаживала его жена Хамсат.

- Магомед был первым в небе — его верная супруга оказалась первой на земле в сражении за жизнь своего супруга, - написал он.

Темишев добавил, что жене Дугаева поступило множество соболезнований от сослуживцев летчика.

ИСТОЧНИК KP.RU