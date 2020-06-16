2020-06-16T20:45:25+03:00
Общество

Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета

Путешественникам следует воздержаться от употребления некоторых напитков
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолетаСтюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолетаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Стюардессы - всегда приветливые и доброжелательные девушки, которые имеют опыт общения со многими людьми в самых разных ситуациях, происходящих на борту самолета. Одна из таких сотрудниц, пожелавшая остаться анонимом, рассказала об опасности одного из подаваемых напитков, пишет издание Daily Express.

По мнению девушки, путешественникам лучше всего воздержаться от клюквенного сока. Причина заключается в том, что в нем содержится слишком много сахара. Она отметила, что морс в самолетах почти никогда не бывает свежевыжатым, так как сохранять его свежим практически невозможно и, в связи с этим стюардессы подают туристам соки из пакетов.

Также отмечается, что уровень содержания сахара в 300 миллилитрах клюквенного напитка превышает допустимую для человека суточную норму.

Ранее сайт kp.ru писал о самых грязных местах в самолете. Среди них - кармашек в сиденье перед вами, откидной столик, туалет, а также пледы и подушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров