Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета

16 Июнь 2020 2020-06-16T20:45:25+03:00

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Стюардессы - всегда приветливые и доброжелательные девушки, которые имеют опыт общения со многими людьми в самых разных ситуациях, происходящих на борту самолета. Одна из таких сотрудниц, пожелавшая остаться анонимом, рассказала об опасности одного из подаваемых напитков, пишет издание Daily Express.

По мнению девушки, путешественникам лучше всего воздержаться от клюквенного сока. Причина заключается в том, что в нем содержится слишком много сахара. Она отметила, что морс в самолетах почти никогда не бывает свежевыжатым, так как сохранять его свежим практически невозможно и, в связи с этим стюардессы подают туристам соки из пакетов.

Также отмечается, что уровень содержания сахара в 300 миллилитрах клюквенного напитка превышает допустимую для человека суточную норму.

Ранее сайт kp.ru писал о самых грязных местах в самолете. Среди них - кармашек в сиденье перед вами, откидной столик, туалет, а также пледы и подушки.

ИСТОЧНИК KP.RU