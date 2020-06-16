2020-06-16T21:21:20+03:00
Общество

Россиянам напомнили о выходной первой неделе января по Трудовому кодексу

Граждане смогут не выходить на работу согласно закону
Ксения АНУФРИЕВА
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Россиянам напомнили о выходной первой неделе январяРоссиянам напомнили о выходной первой неделе январяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Минтруд РФ в установленном порядке планирует рассмотреть законопроект о возможности сокращения новогодних каникул в 2021 году. В ведомстве также напомнили россиянам, что первая неделя января является выходной в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

- Законопроект уже поступил в министерство и будет рассмотрен в установленном порядке. Стоит отметить, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - считаются новогодними каникулами; 7 января - Рождество Христово, - рассказали в ведомстве ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за эпидемии коронавируса в стране. Так, планируется рассмотреть возможность о предоставлении всего трех выходных дней. Сенатор Андрей Кутепов объяснил этот проект необходимостью компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса. В документе он также отмечает, что неделю с 4 по 8 января лучше всего было бы сделать рабочей, а 7 января все-таки оставить выходным днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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