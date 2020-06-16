В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет
В России с января по май 2020 года снизилось производство сигарет и пива. Об этом стало известно из данных анализа специалистов российской Федеральной службы государственной статистики.
Так, например, выпуск хмельного напитка в целом на территории государства сократился на 0,5 процента, если сравнивать с объемом за аналогичный период прошлого года. В текущем году выпуск пива в России составив 312 миллионов дал.
Производство сигарет и табачной продукции тем временем за этот же период тоже снизилось. Падание производства составило 2,4 процента. Всего было изготовлено более 91,7 миллиардов штук.
В Росстате, к слову, также сообщили, что объем производства питьевой воды в январе - мае в России тоже потерпел сокращение. Его значение, по сравнению с 2019 годом, снизилось на 2,1 процента, составив в общей сложности 6 миллиардов полулитров.
ИСТОЧНИК KP.RU