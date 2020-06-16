2020-06-16T21:31:42+03:00
Экономика

В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет

Исследователи рассказали, как изменился интерес потребителей
Ксения АНУФРИЕВА
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В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигаретВ России за пять месяцев снизилось производство пива и сигаретФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В России с января по май 2020 года снизилось производство сигарет и пива. Об этом стало известно из данных анализа специалистов российской Федеральной службы государственной статистики.

Так, например, выпуск хмельного напитка в целом на территории государства сократился на 0,5 процента, если сравнивать с объемом за аналогичный период прошлого года. В текущем году выпуск пива в России составив 312 миллионов дал.

Производство сигарет и табачной продукции тем временем за этот же период тоже снизилось. Падание производства составило 2,4 процента. Всего было изготовлено более 91,7 миллиардов штук.

В Росстате, к слову, также сообщили, что объем производства питьевой воды в январе - мае в России тоже потерпел сокращение. Его значение, по сравнению с 2019 годом, снизилось на 2,1 процента, составив в общей сложности 6 миллиардов полулитров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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