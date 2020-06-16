2020-06-16T23:19:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3434 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число умерших из-за коронавируса в столице возросло до 3434 человекЧисло умерших из-за коронавируса в столице возросло до 3434 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 48 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3434 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Все умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано 208680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1416 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели более 60% заболевших – свыше 126 тысяч человек, за последние сутки из столичных больниц выписались 2874 пациентов.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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