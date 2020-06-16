В Москве скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T23:19:22+03:00

Число умерших из-за коронавируса в столице возросло до 3434 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3434 человек

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 48 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3434 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Все умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 48 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано 208680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1416 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели более 60% заболевших – свыше 126 тысяч человек, за последние сутки из столичных больниц выписались 2874 пациентов.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781485" frameborder="0"></iframe> Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снятие ограничений из-за коронавируса в Москве с 16 июня 2020: что заработает и будет открыто

Сергей Собянин объявил о снятии ограничений из-за коронавируса в Москве. С 16 июня 2020 года заработают стоматологии и музеи (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Собянин: в Москве заготовлено более 680 литров плазмы от доноров, переболевших коронавирусом

Мэр города рассказал, как расширят применение плазмы крови при лечении COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU