2020-06-17T00:02:13+03:00
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Госавтоинспекция: Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени»

Полковник полиции Сергей Чипурин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, чем опасны нелицензированные автобусы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нелегальные перевозчики все еще не ушли с российских дорог.Нелегальные перевозчики все еще не ушли с российских дорог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Нелегальных перевозчиков стало меньше, но они все еще не ушли с российских дорог. Госавтоинспекция принимает все необходимые меры для разрешения ситуации, об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Чипурин.

«После введения лицензирования и принятия соответствующих нормативов количество нелицензиатов, которые нарушают требования, сократилось. Но, в то же время, все равно выявляются факты осуществления перевозок без лицензии, осуществления перевозок физическими лицами, которые даже не являются индивидуальными предпринимателями, под видом того, что они везут своих друзей или коллег. Конечно, такие факты есть, и они пресекаются. Мероприятия проводятся на регулярной основе», - сообщил полковник полиции в беседе с ведущим программы «Россия в движении» Антоном Челышевым.

Он добавил, что само понятие «нелегальные перевозчики» рассматривается в двух плоскостях. Первая - это физлицо с автобусом, когда водитель подбирает людей буквально «от бордюра». Второй - перевозчик имеет лицензию, выполняет все требования, кроме одного - об организации регулярных перевозок. Он не имеет карты маршрута и просто дублирует перевозки официальных перевозчиков. Основная задача Госавтоинспекции - легализовать рынок и вывести всех из «тени».

«Самая главная опасность в том, что нелегальный перевозчик, который не выполняет требования законодательства о техобслуживании, техосмотре или медосмотре - все это может привести к печальным последствиям. И граждане, которые пользуются услугами таких перевозчиков, несмотря на все заверения в том, что «нам это удобно - пришли, сели, поехали», ставят свои жизни под большую угрозу», - подчеркнул Сергей Чипурин.

Нелегальных перевозчиков стало меньше. Задача - вывести рынок из «тени».

ИСТОЧНИК KP.RU

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