2020-06-17T04:16:09+03:00
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в торговом центре

Сообщений о возможных жертвах пока не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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СМИ сообщают, что к месту стрельбы выехали более 10 полицейских автомобилейСМИ сообщают, что к месту стрельбы выехали более 10 полицейских автомобилейФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 16 июня, в одном из торговых центров американского города Даллас (штат Техас) раздались выстрелы, сообщает газета The Dallas Morning News со ссылкой на городскую полицию.

По данным издания, стрельба произошла около 18:45 по местному времени (02:45 среды, 17 июня, мск) в торговом центре Galleria Dallas, к месту происшествия выехали более десяти полицейских автомобилей.

Детали случившегося пока неизвестны, сообщений о возможных жертвах или раненых в результате стрельбы на данный момент не поступало.

Стоит отметить, что в Техасе стреляют с пугающей регулярностью. Например, как писал сайт kp.ru, в ноябре 2017 года мужчина в военной форме открыл стрельбу в баптистской церкви в местечке Сазерленд-Спрингс. Тогда были убиты 26 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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