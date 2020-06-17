2020-06-17T05:41:47+03:00
В мире

Осужденный в США программист Лисов возвращается на Родину

Самолет с россиянином на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву
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Самолет с отбывшим срок в американской тюрьме россиянином на борту вылетел из Нью-Йорка в МосквуСамолет с отбывшим срок в американской тюрьме россиянином на борту вылетел из Нью-Йорка в МосквуФото: Иван ВИСЛОВ
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Программист Станислав Лисов, который в США был приговорен к четырем годам тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, возвращается на Родину. Выполняющий вывозной рейс из Нью-Йорка самолет авиакомпании «Аэрофлот» с россиянином на борту вылетел в Москву, сообщает генконсульство России в Нью-Йорке опубликована на своей странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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