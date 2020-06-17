2020-06-17T06:55:47+03:00
Политика

Россия призвала США серьезно отнестись к обязательствам по уничтожению химоружия

В российском посольстве отметили, что Штаты продолжают необоснованно обвинять «ответственных членов Конвенции о запрещении химического оружия»
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Посольство России в ВашингтонеПосольство России в ВашингтонеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты, единственное обладающее химическим оружием государство, продолжают выдвигать необоснованные обвинения против членов Конвенции о запрещении химического оружия. Соответствующее сообщение разместило во вторник посольство России в Вашингтоне на своей странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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