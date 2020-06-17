Сестра Ким Чен Ына заявила, что Пекин и Сеул стали "игрушкой" в руках США

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:09:25+03:00

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Сестра северокорейского лидера, Ким Ё Чжон, выступила с обращением по поводу вчерашнего взрыва совместного офиса с Южной Кореей.

Именно она была тем, кто публично "анонсировал" будущий взрыв. Ким Ё Чжон пообещала печальную сцену общему офису, который стал не нужен после сканадала с листовками. Отношения Северной и Южной кореи испортились после агитационных акций у границы Корей - с юга кто-то на воздушных шарах переправлял листовки против властей Севера. В КНДР обвинили юг в провокации и решили, что не обошлось без США.

- Южнокорейское руководство несет ответственность за откат в отношениях Севера и Юга. Они скатились до состояния, когда с ними играют США,- приводит ее слова ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU