Врач рассказал о влиянии самоизоляции на рождаемость

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:22:29+03:00

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Врач оценил, как самоизоляция, которая началась в конце марта и закончилась в мае, повлияла на рождаемость. Уже можно делать предварительные выводы. Оказалось, что выросло число женщин, встающих на учет по беременности. На учет, напомним, встают только те, кто планирует сохранить беременность.

- Мы не ожидаем сокращения рождаемости. Воссоединение семей на такие долгие каникулы должно было пойти на пользу демографической ситуации, мы уже увидели этот тренд по увеличению запросов на прикрепление к женской консультации для ведения беременности,- сообщил РИА Новости руководитель роддома Центральной клинической больницы управделами президента Евгений Ананьев.

Он сообщил, что будущие мамы настроены оптимистично, в том числе и те, кто проходит процедуру ЭКО. Медик надеется, что вырастет число женщин, решившихся на первого ребенка чуть раньше. Этому способствуют, по мнению врача, новые меры господдержки -выплаты на первого ребенка, пособия.

Медики рассчитывают на снижение возрастной планки для первых родов, сейчас в стране впервые в роддом женщины идут чаще всего к 30 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU