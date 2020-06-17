После снятия ограничений в фитнес-клубы вернется не более 50 процентов клиентов

17 Июнь 2020 2020-06-17T07:41:44+03:00

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В Ассоциации операторов фитнес-индустрии прогнозируют, что после снятия всех ограничений по пандемии в фитнес-залы вернутся не более 50 процентов клиентов. Это приведет к тому, что 20 процентов объектов индустрии вовсе не смогут открыться после карантина.

Столичные спортклубы готовятся к открытию с 23 июня — к этому времени должна быть налажена система работы по предварительной записи. Клиенты смогут заниматься без масок, но с соблюдением социальной дистанции – тренажеры будут работать через один, а групповые тренировки ограничат небольшим количеством посетителей. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в тренажерном зале при групповых занятиях на одного человека должно приходиться 4 кв. м площади.

В бассейнах тоже придется плавать по новым правилам – на одной дорожке не более трех-четырех человек.

- Запись на посещение будет предварительной. Количество занимающихся сократится в два-три раза. Но летние месяцы всегда не самые активные, - комментирует «Известиям» президент, основатель сети клубов World Gym Ольга Киселева.

После каждого посетителя будет проводиться дезинфекция тренажеров. В фитнес-центрах не будет кулеров — воду станут продавать только в бутылках, а еду — в заводской упаковке. Зато появятся санитайзеры, и клиенты смогут обрабатывать руки антисептиком.

Под контролем окажется и персонал клуба. Дважды в день тренерский состав будет проходить замер температуры.

- Безусловно, придется сокращать число посетителей, чтобы соблюдать все рекомендации. От посещения бассейна я бы воздержался, непонятно сколько вирус может жить в воде, - пояснил эксперт Лиги здоровья нации, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов.

ИСТОЧНИК KP.RU