Спецназовцы и разведчики получат «КамАЗы»-бронекапсулы

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:24:11+03:00

АРМИЯ Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики КамАЗы с защищенными модулями для личного состава возвращают в армию 17 июня 2020, 00:01 Алексей Рамм Антон Лавров Богдан Степовой 1431 КАМАЗ АВТОМОБИЛИ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА В армию вернутся автомобили-бронекапсулы Фото: commons.wikimedia.org/VitalyKuzmin

Изменить размер текста: A A

В армию вернутся автомобили-бронекапсулы. Усовершенствованные «КамАЗы», которые оснащены специальными модулями, защищающими бойцов от пуль, уже прибыли в войска Южного военного округа. Принципиальное решение об оснащении других округов данным транспортом уже принято.

Эксперты рассказывают о плюсах бронемашин, а их много. Машины будут оснащены системами РЭБ, что позволит глушить сотовую связь и ставить помехи беспилотникам.

Внутри бронемодуля смонтированы подвесные сиденья, которые смягчат последствия взрывной волны. Капсула имеет независимые отопительные приборы и системы фильтрации воздуха.

В задней части расположены просторные распашные двери, а на крыше два круглых люка, что позволит улучшить обзор. А еще они служат аварийным выходом в случае подрыва бронемашины.

Материал бронекапсулы выдерживает попадание 7,62-миллиметровых пуль снайперской винтовки СВД и автомата «Калашникова» аналогичного калибра. Стенки машины не получится пробить даже с 5-10 метровой дистанции.

Для связи личного состава внутри капсулы имеется переговорное устройство. При необходимости бронекапсулу можно снять с автомобиля и использовать как стационарный блок-пост.

Аккумуляторная батарея, топливные баки «КамАЗа» защищены от фугасного воздействия и осколков. Вместимость авто: 17 человек (трое в кабине и 14 в капсуле).

Первыми машины в пользование получат отряды специального назначения и разведывательные подразделения, которые действуют в горах и горно-пустынной местности, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU