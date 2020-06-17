Спецназовцы и разведчики получат «КамАЗы»-бронекапсулы
В армию вернутся автомобили-бронекапсулы. Усовершенствованные «КамАЗы», которые оснащены специальными модулями, защищающими бойцов от пуль, уже прибыли в войска Южного военного округа. Принципиальное решение об оснащении других округов данным транспортом уже принято.
Эксперты рассказывают о плюсах бронемашин, а их много. Машины будут оснащены системами РЭБ, что позволит глушить сотовую связь и ставить помехи беспилотникам.
Внутри бронемодуля смонтированы подвесные сиденья, которые смягчат последствия взрывной волны. Капсула имеет независимые отопительные приборы и системы фильтрации воздуха.
В задней части расположены просторные распашные двери, а на крыше два круглых люка, что позволит улучшить обзор. А еще они служат аварийным выходом в случае подрыва бронемашины.
Материал бронекапсулы выдерживает попадание 7,62-миллиметровых пуль снайперской винтовки СВД и автомата «Калашникова» аналогичного калибра. Стенки машины не получится пробить даже с 5-10 метровой дистанции.
Для связи личного состава внутри капсулы имеется переговорное устройство. При необходимости бронекапсулу можно снять с автомобиля и использовать как стационарный блок-пост.
Аккумуляторная батарея, топливные баки «КамАЗа» защищены от фугасного воздействия и осколков. Вместимость авто: 17 человек (трое в кабине и 14 в капсуле).
Первыми машины в пользование получат отряды специального назначения и разведывательные подразделения, которые действуют в горах и горно-пустынной местности, пишет газета "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU