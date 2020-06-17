Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:04:50+03:00

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Когда возможен финансовый кризис, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Он выпустил статью на тему последствий пандемии коронавируса в журнале "Россия в глобальной политике".

Он признал, что нет в мире стран, где эпидемия не вызвала экономических проблем. Некоторые уже объявляют дефолты, банкротятся транснациональные компании. При этом, никто не может сказать, когда создадут вакцину, когда прекратится массовое распространение болезни и возможна ли новая вспышка.

- Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах,- сказано в статье. - Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы.

Восстановление экономики, по его мнению, зависит от ее состояния до кризиса. Есть надежда, что спрос начнет расти достаточно быстрыми темпами, если эпидемия в ближайшее время пойдет на спад и не будет новых вспышек.

- Россия, безусловно, не сможет избежать всеобщей экономической рецессии. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2020 г. упадёт на 5%, ожидаются снижение реальных доходов на 3,8% и рост безработицы до 5,7% – максимума за 9 лет,- но при этом Дмитрий Медведев рассказал о мерах, которые призваны сгладить последствия кризиса.

Этим меры указаны в национальном плане по восстановлению экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU