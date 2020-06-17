Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:48:37+03:00

Заместитель председателя Совета безопасности сказал, что особенностью нынешнего времени стала подчиненность экономической логики медицинской

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Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Безопасности, рассказал о главных испытаниях для России в период пандемии коронавируса. Нынешний кризис оказался не похож на предыдущие - "экономическая логика оказалась подчинена медицинской".

- По сути, выбор между экономическим ростом и сохранением жизни людей,- сказано в его статье в журнале "Россия в глобальной политике".

Но закрытые предприятия на карантин и временный застой в экономике - лишь часть экономических проблем.

Главным шоком Дмитрий Медведев назвал падение мировых цен на нефть. Баррель резко подешевел в марте после срыва сделки ОПЕК+, когда страны не смогли договориться о сокращении добычи. Снижение добычи - мера вынужденная, поскольку упало потребление нефти.

Вторым шоком стали внутренние ограничения. Это Медведев сравнивает с ситуацией в 90-е года, когда " из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности".

- Третий шок, который связан со снижением зарубежного спроса на широкий круг отечественных товаров из-за замедления мировой экономики,- написал Дмитрий Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU