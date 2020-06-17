Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Безопасности, рассказал о главных испытаниях для России в период пандемии коронавируса. Нынешний кризис оказался не похож на предыдущие - "экономическая логика оказалась подчинена медицинской".
- По сути, выбор между экономическим ростом и сохранением жизни людей,- сказано в его статье в журнале "Россия в глобальной политике".
Но закрытые предприятия на карантин и временный застой в экономике - лишь часть экономических проблем.
Главным шоком Дмитрий Медведев назвал падение мировых цен на нефть. Баррель резко подешевел в марте после срыва сделки ОПЕК+, когда страны не смогли договориться о сокращении добычи. Снижение добычи - мера вынужденная, поскольку упало потребление нефти.
Вторым шоком стали внутренние ограничения. Это Медведев сравнивает с ситуацией в 90-е года, когда " из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности".
- Третий шок, который связан со снижением зарубежного спроса на широкий круг отечественных товаров из-за замедления мировой экономики,- написал Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК KP.RU