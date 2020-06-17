В России планируют ввести новое пособие для матерей и отцов-одиночек

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:38:12+03:00

В Родительском комитете попросили предоставить этой группе населения матпомощь до конца года

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В России могут создать нове пособие для родителей-одиночек. Эта группа населения, по мнению представителей Национального родительского комитета, осталась без профильной поддержки в период кризиса коронавируса. Увеличены пособия для безработных родителей, пособия на детей, а матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей, не получили дополнительных мер поддержки.

- Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, — сказано в тексте обращения, который публикует RT.

ИСТОЧНИК KP.RU