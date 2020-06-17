В России планируют ввести новое пособие для матерей и отцов-одиночек
В России могут создать нове пособие для родителей-одиночек. Эта группа населения, по мнению представителей Национального родительского комитета, осталась без профильной поддержки в период кризиса коронавируса. Увеличены пособия для безработных родителей, пособия на детей, а матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей, не получили дополнительных мер поддержки.
- Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи, — сказано в тексте обращения, который публикует RT.
ИСТОЧНИК KP.RU