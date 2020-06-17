С 2020 года результаты ЕГЭ будут проверять нейронные сети

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:48:51+03:00

Изменить размер текста: A A

С 2020 года проверять результаты ЕГЭ будут строже. К анализу работ подключат алгоритм на основе нейронной сети, искусственный интеллект покажет писал работу школьник самостоятельно или с чьей-то помощью.

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что еще в прошлом году пришли к выводу: сравнивать работы выпускников нужно на всех этапах (основном и дополнительном, в случае провала). Это дает больше представления об уровне знания ученика.

Новая методика не потребует больших затрат. А выглядеть это будет так: обезличенные образцы бланков загружаются в специальную программу, а компьютер выдает свое заключение.

Первый этап оценки – это подчерк учащегося. Сеть проанализирует один человек писал работу или несколько. Если возникнет сомнение, то бланки попадут в руки живых людей. Если сомнения останутся, то сотрудники Рособрнадзора просмотрят записи с камер видеонаблюдения, а особо сомнительные работы направят на почерковедческую экспертизу.

В прошлом году, когда методика только тестировалась, таким образом было проверено 1,1 млн работ. Свыше 30 тестов из разных регионов оказались написаны разным подчерком.

—Важно отметить, что в прошлом году технология применялась впервые и практика работы с результатами такого анализа только начинает складываться, — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В настоящий момент для осуществления контроля на экзаменах присутствуют общественные наблюдатели и ведется онлайн-трансляция на специальном сайте. Материалы печатаются и сканируются в классах, чтобы минимизировать доступ к ним.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса 29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены. А уже 3 июля школьники смогут сдать ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 июля состоится тестирование по русскому языку, а 10 июля - экзамен по математике. С 13 по 23 июля выпускники будут сдавать историю, физику, обществознание, химию, биологию и иностранный язык.

Тем временем профсоюз «Учитель» попросил освободить от работы педагогов, участвующих в проведении экзаменов. Педагогам, которые будут присутствовать на экзаменах, просят организовать обязательные перерывы и повысить минимальную оплату за каждый день экзамена, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU