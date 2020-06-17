Медведев назвал шаги для выхода из кризиса

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:14:38+03:00

На первом этапе он считает необходимо вернуться к отрытой экономике

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал принципы социально-экономической политики на первом этапе выхода из кризиса пандемии коронавиурса. О последствиях эпидемии он рассуждал в статье журнала "Россия в глобальной политике".

Начать следует, по его мнению, с открытия экономики - снятию всех ограничений, при этом, конечно, следуя рекомендациям санитарных врачей.

- Во-вторых, поддержка людей, которая, в том числе, должна касаться наёмных работников и индивидуальных предпринимателей. Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удалённой занятости,- написал Дмитрий Медведев.

Третьим шагом по выходу из кризиса станет поддержка бизнеса, который понес убытки в период самоизоляции и снижения спроса.

- Малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина,- уточнил он.

Четвертое - сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные.

Дмитрий Медведев предложил уже сейчас продумать еще два важных вопроса - создание антикризисных институтов, то есть некоего запасного фонда, подушки безопасности, которая будет носить долгосрочный характер. Еще важно пересмотреть нормы с учетом эпидемиологических рисков: на производстве, что вероятно, повысит издержки в экономике, сфере образования, медицине и других.

- Самое время активно развивать дистанционное взаимодействие между медицинскими учреждениями России и стран – партнёров по ЕАЭС. Расширять присутствие российского образования странах ЕАЭС,- сказано в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU