2020-06-17T09:27:19+03:00
Экономика

Рестораторы рассказали, как изменятся цены в кафе из-за ажиотажа на летних верандах

А вирусологи оценили, как поведет себя коронавирус после открытия массовых мест
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В первый день работы летние веранды оказались забиты посетителямиВ первый день работы летние веранды оказались забиты посетителямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Москве начали работать заведения общепита. Не все, а только те, кто успели подготовиться и соответствуют всем требования Роспотребнадзора. В первый же день на летних верандах было не найти свободного места.

- Веранды есть только у 10% заведений общепита в столице. Это незначительная часть посадочных мест. А открылись не более 55. Но люди идут, устали сидеть дома, - отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Сергей Миронов.

Многих волнует, изменятся ли ценники в кафе и ресторанах, учитывая сложившуюся обстановку. Пока меню не шокируют посетителей, цены не выросли.

- А дальше будут корректироваться в зависимости от покупательской способности и закупочных цен: многие поставщики разорились,- заключил Миронов.

Еще один актуальный вопрос – не вызовет ли массовое скопление людей новых вспышек заболеваемости?

- Вторую волну это вряд ли спровоцирует, но может растянуть первую. Все таки веранды – это малая часть посетителей, опасаться вспышек не стоит, - пояснил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Помимо заведений общепита в начале июня в столице открылись места отдыха у водоёмов, в том числе с возможностью искупаться. Вирусолог, аллерголог и иммунолог Георгий Викулов объяснил, какие проблемы подстерегают купающихся.

Специалист перечислил ряд опасностей, которые подстерегают отдыхающих и посоветовал воздержаться от купания.

- Помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоёма можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран. Кроме того, есть шанс столкнуться с аденовирусной инфекцией и полиомиелитом, - пояснил NEWS.ru эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве от коронавируса вылечились еще 2271 человек
Дональд Трамп случайно "изобрел" вакцину от СПИДа
Рестораторы рассказали, как изменятся цены в кафе из-за ажиотажа на летних верандах
Минэк озвучил рейтинг самых провальных госпрограмм
Россияне стали больше тратить на продукты, детские товары и фастфуд
Медведев назвал шаги для выхода из кризиса
С 2020 года результаты ЕГЭ будут проверять нейронные сети
В России планируют ввести новое пособие для матерей и отцов-одиночек
Медведев рассказал, что стало шоком для России в связи с пандемией коронавируса
Медведев считает вероятность финансового кризиса в 2021 году выше, чем в 2020
Спецназовцы и разведчики получат «КамАЗы»-бронекапсулы
Бывший дипломат сообщил, что в СССР готовились отдать Карелию Финляндии
После снятия ограничений в фитнес-клубы вернется не более 50 процентов клиентов
Президент Гондураса вместе с женой заразился коронавирусом
Врач рассказал о влиянии самоизоляции на рождаемость