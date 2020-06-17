Рестораторы рассказали, как изменятся цены в кафе из-за ажиотажа на летних верандах

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:27:19+03:00

В первый день работы летние веранды оказались забиты посетителями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А вирусологи оценили, как поведет себя коронавирус после открытия массовых мест

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В Москве начали работать заведения общепита. Не все, а только те, кто успели подготовиться и соответствуют всем требования Роспотребнадзора. В первый же день на летних верандах было не найти свободного места.

- Веранды есть только у 10% заведений общепита в столице. Это незначительная часть посадочных мест. А открылись не более 55. Но люди идут, устали сидеть дома, - отмечает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Сергей Миронов.

Многих волнует, изменятся ли ценники в кафе и ресторанах, учитывая сложившуюся обстановку. Пока меню не шокируют посетителей, цены не выросли.

- А дальше будут корректироваться в зависимости от покупательской способности и закупочных цен: многие поставщики разорились,- заключил Миронов.

Еще один актуальный вопрос – не вызовет ли массовое скопление людей новых вспышек заболеваемости?

- Вторую волну это вряд ли спровоцирует, но может растянуть первую. Все таки веранды – это малая часть посетителей, опасаться вспышек не стоит, - пояснил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Помимо заведений общепита в начале июня в столице открылись места отдыха у водоёмов, в том числе с возможностью искупаться. Вирусолог, аллерголог и иммунолог Георгий Викулов объяснил, какие проблемы подстерегают купающихся.

Специалист перечислил ряд опасностей, которые подстерегают отдыхающих и посоветовал воздержаться от купания.

- Помимо кишечных инфекций, при заглатывании воды из водоёма можно заразиться гепатитом А, а также холерой, переносчиком которой обычно являются люди из южных стран. Кроме того, есть шанс столкнуться с аденовирусной инфекцией и полиомиелитом, - пояснил NEWS.ru эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU